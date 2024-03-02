"Ворог з часом робить все більш якісно": у Третій штурмовій розповіли про небезпечну тенденцію на фронті

Ніч перестала бути більш "безпечною"

На фронті у великій кількості з'явились нічні ударні дрони. Цієї пори доби особливо активно застосовуються FPV-дрони.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін. Він підкреслив, що війна постійно змінюється.

"Якщо ще певний час тому вночі можна було здійснювати логістику, маневри, а тепер вже і ніч не є більш "безпечною". На фронті у великому обʼємі вже присутні не тільки нічні розвідувальні дрони, а й ті, що наносять ураження. Скидів вночі не так багато, а от нічні FPV працюють дуже активно", — підкреслив Жорін.

За його словами, в Третій штурмовій бригаді намагаються нарощувати свої технічні можливості за цим напрямком, бо всі переміщення, логістичні маневри відбуваються переважно в нічний період доби. Жорін підкреслив, що вдень в основному відбуваються лише штурмові дії.

"Ворог також працює, навчається і з часом робить все більш якісно. Вони адаптуються під умови на певних ділянках фронту, під роботу нашого РЕБу. Щодо кількості — по всім видам дронів, думаю, перевага на боці противника, хоча все залежить від підрозділу", — підсумував він.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в Україні налаштовані перевиконати план президента Володимира Зеленського щодо виробництва 1 млн дронів для фронту. Над цим наразі працює вся урядова команда.