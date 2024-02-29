"Не влучив – косий": військовий розповів, про що жартують на фронті і як гумор рятує

Про деякі страшні ситуації військові можуть говорити між собою з гумором

Гумор необхідний як у цивільному житті, так і на фронті, бо якщо приймати все надто серйозно, то можна впасти у депресію. Часом жарти рятують навіть у найстрашніших ситуаціях.

Про це командир підрозділу аеророзвідки Terra 3-ї окремої штурмової бригади Микола Волохов (позивний Абдулла) розповів в інтерв’ю "Гордону". За його словами, насправді є багато смішних моментів, а іноді військові можуть перевести жартома навіть небезпечну ситуацію.

"Гумор рятує. Він і в житті – неважливо, це військове життя чи цивільне – дуже допомагає. Війна – це штука серйозна. І якщо дуже серйозно до цього ставитися, то можна скотитися в депресію, у неефективність. Гумор допомагає, безперечно. На запитання, а що такого смішного… Та багато моментів. Думав, що влучать у тебе, а не влучили – ти усміхаєшся, радієш. Це навіть кумедно", — розповів Волохов.

Військовий поділився історією, яка сталася з його бригадою, коли вона заходила до Бахмуту на початку вторгнення.

"Нам було поставлено завдання як підрозділу, котрий уже мав досвід проведення тактичних та оперативних дій, який ми здобули під Херсоном, провести розвідку. Щоб бригаді було комфортніше заходити, було більше інформації, було безпечніше. Розвідка місцева нам сказала, що є позиція, безпечна дуже, друга лінія, узагалі нічого боятися, можна вільно розгортати засоби безпілотної розвідки. Ми поїхали, по нашому водію застосували керовану протитанкову ракету із системи "Фагот" або "Корнет", напевно. Застосували двічі, доки він шукав позицію, а потім, коли він нас вивозив, по нас застосували. Ракета пролетіла метрів за три від машини, чітко чули свист, – і не влучила. Ми сміємося: "Росіяни – турист косий, командир його насварить", — підсумував воїн.

Тоді назустріч військовим вибігли прикордонники й радісно і сміючись закричали: "Ракета пролетіла повз, хлопці. Ще трохи — і ви б уже з нами не говорили".

"Такий гумор. Подія страшна, небезпечна. Ну а що, плакати? Сміятися, звичайно. Не потрапив – косий. Такі жарти", — підсумував військовий.

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