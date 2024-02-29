"Не попал – косой": военный рассказал, о чем шутят на фронте и как юмор спасает

О некоторых страшных ситуациях военные могут говорить между собой с юмором

Юмор необходим как в гражданской жизни, так и на фронте, потому как если принимать все слишком серьезно, то можно впасть в депрессию. Порой шутки спасают даже в самых страшных ситуациях.

Об этом командир подразделения аэроразведки Terra 3-й отдельной штурмовой бригады Николай Волохов (позывной Абдулла) рассказал в интервью "Гордону". По его словам, на самом деле есть много смешных моментов, а иногда военные могут перевести в шутку даже опасную ситуацию.

"Юмор спасает. Он и в жизни – неважно, это военная жизнь или гражданская, – очень сильно помогает. Война – это же штука серьезная. И если чересчур серьезно к этому относиться, то можно скатиться в депрессию, в неэффективность. Юмор помогает, безусловно. На вопрос, а что такого смешного… Да много моментов. Думал, что попадут в тебя, а не попали – ты улыбаешься, радуешься. Это даже смешно", — рассказал Волохов.

Военный поделился историей, которая произошла с его бригадой, когда она заходила в Бахмут в самом начале вторжения.

"Нам была поставлена задача как подразделению, которое уже имело опыт проведения тактических и оперативных действий, который мы получили под Херсоном, провести разведку. Чтобы бригаде было комфортнее заходить, было больше информации, было безопаснее. Разведка местная нам сказала, что есть позиция, безопасная очень, вторая линия, вообще нечего бояться, можно свободно разворачивать средства беспилотной разведки. Мы поехали. По нашему водителю применили управляемую противотанковую ракету из системы "Фагот" или "Корнет", наверное. Применили два раза, пока он искал позицию, а потом, когда он нас вывозил, по нам применили. Ракета пролетела метрах в трех от машины, четко слышен был свист, – и не попала. Мы смеемся: "Русские – турист косой, командир его отругает", — вспоминает Волохов.

Тогда навстречу военным выбежали пограничники и радостно и смеясь закричали: "Ракета пролетела мимо, ребята. Еще чуть-чуть – и вы бы уже с нами не говорили".

"Такой юмор. Событие страшное, опасное. Ну а что, плакать? Смеяться, конечно. Не попал – косой. Такие шутки", — подытожил воин.

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