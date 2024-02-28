Все усвідомила? Відома блогерка з Одеси вибачилась за відео роботи ППО

На ранок визнала помилку та почала розсипатись у вибаченнях

Вночі у вівторок, 27 лютого, відома блогерка з Одеси з ніком Barbie.food у своєму Instagram у сториз виклала відео, на якому видно роботу ППО. Цей вчинок вона аргументувала своєю не уважністю, та тим, що не хотіла хайпувати чи нашкодити комусь.

На своїй сторінці Анастасія виклала серію сториз з вибаченнями. За її словами, вона не бачила, що у кадр потрапила робота ППО по дронах.

"Я не побачила, що там у кадр потрапили шматочки стратегічно важливого об’єкта та було зрозуміло, де саме працює ППО", — каже блогерка.

Анастасія зауважила, що просить вибачення перед людьми, яким відео могло нашкодити. Адже знята робота протиповітряної оборони могла бути використана ворогом для корегування вогню.

Також блогерка перепросила й у самих співробітників ППО, додавши, що не хотіла нікому нашкодити. Вже зараз вона усвідомила свою помилку, намагається виправити ситуацію та зупинити хвилю хейту.

Нагадуємо, що згідно зі ст. 114-2 ККУ зйомка роботи протиповітряної оборони та прильотів несе за собою відповідальність. Також закон №7189 встановлює обмеження на оприлюднення деяких даних у публічному просторі на час дії воєнного стану.

Раніше "Телеграф" писав, що окупанти влаштували нічний обстріл Одеси.