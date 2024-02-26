Трьом категоріям бійців нарахують доплати від 15 тисяч: кому та за яких умов

Це передбачено постановою

Кожен військовослужбовець отримує грошове забезпечення та певні доплати. На надбавку в сумі від 15 до 30 тисяч гривень мають право інструктори військових навчальних центрів та обмежено придатні з переглядом через 6-12 місяців.

Про це мовиться у постанові "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сімʼям під час дії воєнного стану". Найбільшу доплату нараховують військовослужбовцям, які обіймають посади керівного та інструкторсько-викладацького складу у навчальних військових частинах.

Кому передбачені додаткові гроші

Керівникам та інструкторам, які працюють у навчальних військових частинах, щомісяця виплачується додаткова винагорода у розмірі від 15 000 до 30 000 гривень з урахуванням їх рівня підготовки (кваліфікації) пропорційно часу здійснення підготовки та навчання персоналу в розрахунку на місяць.

Військовослужбовцям, які у звʼязку з пораненням, повʼязаним із захистом Батьківщини, визнані ВЛК обмежено придатними або непридатними до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців та зараховані у розпорядження відповідних командирів, протягом двох місяців з дня зарахування у розпорядження виплачується грошове забезпечення за останньою займаною посадою у повному обсязі. А після перебування у розпорядженні понад два місяці й до закінчення таким бійцям щомісяця виплачується оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та додаткова винагорода у розмірі 20 100 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які виплати будуть нараховані бійцям після демобілізації.