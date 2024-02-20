Від 500 до 50 000 гривень: де військовим в Україні нараховують 9 різних виплат

Деякі з цих надходжень відбудуться одноразово

В Івано-Франківську продовжують здійснювати певні нарахування для військових і їх родин. Громадою передбачено для бійців 9 різних виплат.

Найменша одноразова виплата передбачена для дітей військових, а найбільша — допомога на спорядження. Про це повідомляється на офіційному сайті Івано-Франківська.

Які суми розраховані для бійців та членів їх родин

одноразова допомога на спорядження зросла з 20 тисяч до 50 тисяч гривень;

гривень; за поранення – з 10 тисяч до 30 тисяч гривень;

гривень; одноразова виплата на комуналку збільшилась з 3 до 5 тисяч гривень;

гривень; виплата 10 тисяч гривень буде здійснена з метою реабілітації;

гривень буде здійснена з метою реабілітації; одноразова допомога в розмірі 5 тисяч гривень — військовослужбовцям, які не мають статусу учасника бойових дій, відповідно не користуються пільгами на оплату комунальних послуг;

гривень — військовослужбовцям, які не мають статусу учасника бойових дій, відповідно не користуються пільгами на оплату комунальних послуг; одноразова виплата 500 гривень — дітям військовослужбовців на День народження;

одноразові 2 тисячі гривень — передбачені дітям з багатодітних сімей військовослужбовців, дітям, які мають інвалідність і батько чи мати обороняють країну, місто;

гривень — передбачені дітям з багатодітних сімей військовослужбовців, дітям, які мають інвалідність і батько чи мати обороняють країну, місто; одноразова виплата 2 тисячі гривень — отримають діти, батько чи мати яких загинули під час виконання бойового завдання чи мають інвалідність внаслідок війни;

гривень — отримають діти, батько чи мати яких загинули під час виконання бойового завдання чи мають інвалідність внаслідок війни; 20 тисяч гривень розрахована для тих, хто несе службу на території, де не ведуться активні бої, до прикладу неподалік кордону з Білоруссю;

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як військовим отримати до 5 тисяч доларів в Україні.