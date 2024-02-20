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Від 500 до 50 000 гривень: де військовим в Україні нараховують 9 різних виплат

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Військові Новина оновлена 20 лютого 2024, 14:08
Військові. Фото Судово-юридична газета

Деякі з цих надходжень відбудуться одноразово

В Івано-Франківську продовжують здійснювати певні нарахування для військових і їх родин. Громадою передбачено для бійців 9 різних виплат.

Найменша одноразова виплата передбачена для дітей військових, а найбільша — допомога на спорядження. Про це повідомляється на офіційному сайті Івано-Франківська.

Які суми розраховані для бійців та членів їх родин

  • одноразова допомога на спорядження зросла з 20 тисяч до 50 тисяч гривень;
  • за поранення – з 10 тисяч до 30 тисяч гривень;
  • одноразова виплата на комуналку збільшилась з 3 до 5 тисяч гривень;
  • виплата 10 тисяч гривень буде здійснена з метою реабілітації;
  • одноразова допомога в розмірі 5 тисяч гривень — військовослужбовцям, які не мають статусу учасника бойових дій, відповідно не користуються пільгами на оплату комунальних послуг;
  • одноразова виплата 500 гривень — дітям військовослужбовців на День народження;
  • одноразові 2 тисячі гривень — передбачені дітям з багатодітних сімей військовослужбовців, дітям, які мають інвалідність і батько чи мати обороняють країну, місто;
  • одноразова виплата 2 тисячі гривень — отримають діти, батько чи мати яких загинули під час виконання бойового завдання чи мають інвалідність внаслідок війни;
  • 20 тисяч гривень розрахована для тих, хто несе службу на території, де не ведуться активні бої, до прикладу неподалік кордону з Білоруссю;

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як військовим отримати до 5 тисяч доларів в Україні.

Теги:
#Івано-Франківськ #Виплати #Грошова допомога #Виплати військовим