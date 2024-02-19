До 5 тисяч доларів за підписання контракту: як можуть вирости виплати у військових

Зарплати у деяких бійців може підвищитись зі 20-100 до 30-200 тисяч гривень

Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді новий законопроєкт, який несе в собі виплати для більшості військових в Україні. Такі суми передбачені з метою мотивації.

Як заявив народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко в ефірі "24 каналу", боєць, який підписує контракт, має отримати винагороду від 3 до 5 тисяч доларів. Сума нарахування залежить від звання.

За його словами, у цьому проєкті закону є терміни, які боєць проводить у бойовому розпорядженні. Тому, згідно з ними, збільшується і розмір зарплати.

"Якщо ти провів 6 місяців у бойовому розпорядженні, коефіцієнт зарплати бійця підвищується у півтора раза. Якщо ти отримував 20 – 100 тисяч (мінімальна зарплата), після цього, де б ти не служив, зарплата зростає до 30 – 200 тисяч тощо", – розповів він.

Костенко додає, що за ліквідацію ворожого танку екіпаж або окремий боєць може отримати до 10 тисяч доларів. Враховуючи показники 2023 року, цей пункт заохочення особового складу необхідно 1 мільярд 800 мільйонів гривень.

Нарахування ветеранських виплат

Так, мінімальні пенсії для бійців, які отримали інвалідність, встановлюються за групами:

третя – 15 тисяч гривень;

друга – 20 тисяч гривень;

перша – 25 тисяч гривень.

"Якщо ти 12 місяців був у бойових діях і прослужив 24 місяці, ти маєш право на безплатне розмитнення, завезення будь-якого транспорту для власного користування. Якщо 36 місяців, і не був в бойових діях, то 50% в тебе є пільга на розмитнення транспортного засобу", — каже народний депутат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з бійців отримає виплату на придбання спорядження.