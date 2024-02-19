До 5 тисяч доларів за підписання контракту: як можуть вирости виплати у військових
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Зарплати у деяких бійців може підвищитись зі 20-100 до 30-200 тисяч гривень
Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді новий законопроєкт, який несе в собі виплати для більшості військових в Україні. Такі суми передбачені з метою мотивації.
Як заявив народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко в ефірі "24 каналу", боєць, який підписує контракт, має отримати винагороду від 3 до 5 тисяч доларів. Сума нарахування залежить від звання.
За його словами, у цьому проєкті закону є терміни, які боєць проводить у бойовому розпорядженні. Тому, згідно з ними, збільшується і розмір зарплати.
"Якщо ти провів 6 місяців у бойовому розпорядженні, коефіцієнт зарплати бійця підвищується у півтора раза. Якщо ти отримував 20 – 100 тисяч (мінімальна зарплата), після цього, де б ти не служив, зарплата зростає до 30 – 200 тисяч тощо", – розповів він.
Костенко додає, що за ліквідацію ворожого танку екіпаж або окремий боєць може отримати до 10 тисяч доларів. Враховуючи показники 2023 року, цей пункт заохочення особового складу необхідно 1 мільярд 800 мільйонів гривень.
Нарахування ветеранських виплат
Так, мінімальні пенсії для бійців, які отримали інвалідність, встановлюються за групами:
- третя – 15 тисяч гривень;
- друга – 20 тисяч гривень;
- перша – 25 тисяч гривень.
"Якщо ти 12 місяців був у бойових діях і прослужив 24 місяці, ти маєш право на безплатне розмитнення, завезення будь-якого транспорту для власного користування. Якщо 36 місяців, і не був в бойових діях, то 50% в тебе є пільга на розмитнення транспортного засобу", — каже народний депутат.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з бійців отримає виплату на придбання спорядження.