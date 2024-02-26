Чотири українських гвардійці дали по зубах колоні окупантів: епічне відео бою біля Роботиного

Попри отримані поранення українські бійці не відступили

Біля Роботиного на Запорізькому напрямку, де російські окупанти значно збільшили інтенсивність атак, чотири воїни бригади "Спартан" Гвардії Наступу мужньо дали відсіч вороги. Бійці зупинили штурмову колону росіян.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства Внутрішніх Справ. Також у мережі публікують відео героїчного вчинку наших бійців.

"Бійці вступили у бій проти трьох БТР-ів з піхотою на броні. Перший бронетранспортер підірвався на заготовленій міні, другий — гвардійці підбили з РПГ", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що третя одиниця техніки окупантів встигла висадити піхоту, внаслідок чого зав'язався стрілецький бій.

"Попри отримані поранення хлопці не відступили і вийшли з бою переможцями, отримали необхідну медичну допомогу. Вогнева підтримка бригади добила залишки окупантів", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Запорізькій області росіяни просунулись біля Іванівського та Вербового. Тривають бої південніше та західніше Роботиного, росіяни намагаються зайти в саме Роботине.

Раніше "Телеграф" писав, що ЗСУ офіційно підтвердили, що наші бійці вийшли з населеного пункту Ласточкине, що біля Авдіївки (Донецька область). До цього бої тривали на околиці села.