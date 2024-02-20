"Такого не очікували!" 53-тя механізована бригада звинуватила Бутусова у поширенні фейків

Бійці закликали пана Бутусова спростувати всі неправдиві тези

Бійці 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха звинувачують у брехні відомого українського військового журналіста. Мова іде про Юрія Бутусова.

Він, згідно заяві військових, дезінформував своїх глядачів щодо відходу 53-ї ОМБр з позицій в Авдіївці. Свою заяву захісники опублікувалі на офіційній сторінці у Facebook.

"Ми рік тримали оборону Авдіївки, і не раз зіштовхувалися з ІПСО противника, але з української сторони такого не очікували! Відомий український військовий журналіст в прямому ефірі від 18.02.24 на своєму ютуб-каналі ввів в оману та дезінформував своїх глядачів щодо відходу 53-ї ОМБр з позицій в Авдіївці.", — йдеться у пості.

Бійці кажуть, що за час масованого наступу противника на Авдіївку 53-тя ОМБр не втратила жодної позиції на півдні. Воїни 53-ї ОМБр кожен день наносили противнику безповоротних втрат як в техніці, так і в особовому складі.

"Інформація, яка було наведена на мільйону аудиторію, повністю дискредитує героїчні вчинки нашої бригади", — написано у заяві 53-ї ОМБр.

Бійці закликали пана Бутусова спростувати всі неправдиві тези з ефіру і вибачитись перед військовослужбовцями.

Головний редактор скандального Цензор.Нет Юрій Бутусов поки не відреагував на звинувачення. Журналіст не надав жодного коментаря з цього приводу.

Раніше "Телеграф" повідомив, що на думку колишньої першої ракетки України та воїна ЗСУ Сергія Стаховського, ситуація, яка відбувалася під час боїв за Авдіївку, була схожа на ту, що була в березні 2023 року в Бахмуті. Російські окупанти за своєю старою схемою випускали мобілізованих виконувати найскладніші завдання, від чого зазнавали великих втрат.