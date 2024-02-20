"Росія спробує добити Україну": ветеран розповів, чого чекати українцям від 2024-го року

Завершення війни у 2024 році перемогою України ексвійськовий вважає дивом

Поточний 2024 рік буде дуже важким і, можливо, стане вирішальним для України. Вже зараз наша країна опинилася перед загрозою такого самого масштабу, як це було на початку повномасштабної війни, але вже в зовсім інших умовах.

Таку думку у коментарі "Телеграфу" висловив екскомандир роти 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ "Айдар", ветеран війни Євген Дикий. На його думку, початок повномасштабної війни Україна зустріла "цілком не підготовленою", однак і росіяни прийшли не на справжню війну, а на фактично каральну операцію, чим нам вдалося скористатися.

"З того часу Росія визнала нас дійсно серйозним ворогом і почала діяти відповідно цьому: з найбільшою мобілізацією після 1945 року, переведенням всієї економіки на військові рейки і неспівставно більшими ресурсами, аніж 2022-го. Натомість ми, натхненні перемогами 2022-го року і тим, що зламали Росії плани "спеціальної операції", фактично, прогавили 2023-й. Замість того, щоб так само втягуватись у повноцінну велику війну з дуже серйозним і дуже небезпечним ворогом, ми чомусь вирішили, що перемога у нас в кишені. На жаль, це зовсім не так", — сказав він.

Крім того, зазначає ветеран, на порозі третього року ми зіштовхнулися із ще однією проблемою, яка стала несподіванкою навіть для наших ворогів — блокування Дональдом Трампом фінансової та військової допомоги Україні з боку США.

"Враховуючи дефіцит найнеобхіднішої номенклатури і катастрофічний брак людей в ЗСУ, обійтися без системних змін у питанні мобілізації ресурсів – як людських, так і фінансових – Україні не вдасться. Натомість, поки що спостерігається радше створення видимості цього процесу: "законопроекти воєнного часу" переписують ледь не щотижня, але фактично напередодні другої річниці великої війни в Україні діє мобілізаційне законодавство зразка 2021-го року", — каже Дикий.

На його думку, у 2024 році Росія спробує добити Україну.

"Так, незрівнянно вищою ціною, аніж це могло б статися 2022-го, але вони готові її платити. Питання: чи готові ми платити свою ціну за те, щоб не дати їм цього зробити? Чи готові усі ми відмовитися від звичного життя і кинути всі сили на боротьбу з ворогом? Саме від цього залежатиме, яким буде 2024-й рік і, за великим рахунком, кінцевий результат. Ми маємо дуже серйозні шанси на перемогу, але якщо й надалі житимемо з величезним відривом тилу від фронта, ресурс тих, хто зараз тримає оборону, закінчиться ще до кінця 2024-го і шанси на відбиття цієї навали знижуватимуться в геометричній прогресії з кожним місяцем. Хоч би хто командував нашим військом – Залужний, Сирський чи Наполеон – з дефіцитом людей і снарядів перемагати вкрай складно", – каже ветеран.

Завершення війни 2024-го перемогою України екс-військовий вважає дивом, на яке завжди можна сподіватися. Втім, реальних підстав для цього нема. Об'єктивна оцінка ситуації вказує на те, що швидко завершити війну ми можемо тільки, якщо програємо її. В іншому разі слід налаштовуватися на те, що третій рік не стане останнім воєнним для України.

Більше про те, до чого українцям потрібно готуватися на третьому році повномасштабної війни, а на що краще навіть не сподіватися, ви можете прочитати у повній версії матеріалі "Телеграфа" під назвою "Мобілізація. Переозброєння. Переговори. Чого очікувати від третього року війни?".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що директор ЦРУ зробив прогноз щодо війни в Україні на 2024 рік і назвав головне завдання.