Байден назвав абсурдом припинення допомоги Україні через два роки: подробиці

Американський лідер засудив дії конгресменів, які затримують допомогу

Президент США Джо Байден назвав "абсурдом" варіант, якщо Вашингтон відступить від підтримки України через два роки повномасштабної війни. За словами американського лідера, він боротиметься доти, доки не буде отримано необхідної допомоги для України.

Про це Байден заявив на брифінгу, частину якого New York Post опублікував у YouTube. Він додав, що народ України багато поставив на кін.

"Український народ так хоробро і героїчно боровся, він так багато поставив на кін. чим ми є як країна. Тому я боротимуся доти, доки ми не отримаємо боєприпаси та інші можливості, необхідні (Україні – Ред.)", – заявив президент США.

Також за даними агентства Reuters, Джо Байден засудив дії конгресменів, які затримують ухвалення рішення про допомогу Україні у її протистоянні російському агресору.

Крім того, президент США готовий зустрітися зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, щоб обговорити законопроект щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

"Звичайно, я радий зустрітися з ним, якщо йому є що сказати", — повідомив Байден, відповідаючи на запитання журналістів.

До цього Майк Джонсон заявляв, що не має наміру ставити на голосування законопроект, прийнятий Сенатом, або ж ухвалювати по ньому якісь дії, поки не зустрінеться з Байденом один на один.

Раніше "Телеграф" писав, що президент США Джо Байден під час телефонної розмови з президентом України назвав винних у відході ЗСУ з Авдіївки.