У НАТО зробили неприємне зізнання щодо ходу війни у 2023 році

Топкерівник закликав Альянс бути обережними

Західні країни були "занадто оптимістично налаштований" щодо того, як розвиватиметься війна РФ проти України у 2023 році. Таку заяву зробив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер.

Про це пише Financial Times. Адмірал наголосив, що західні партнери вважали, що "якщо ми дамо українцям необхідні боєприпаси та підготовку, вони переможуть".

Але зараз, за словами Роба Бауера, "ми повинні бути обережними, щоб не бути надмірно песимістичними у 2024 році".

"Сам факт, що Україна все ще є суверенною державою, і що українці повернули собі 50% того, що росіяни забрали у 2022 році, є чудовим", – додав Бауер.

Зауважимо, що також європейські країни, зокрема члени НАТО, не на жарт стурбовані ненадійністю Сполучених Штатів, як союзника, та перспективою нападу Росії. Західні країни увійшли у період, коли США можуть скоротити допомогу країнам Альянсу, Росія має успіхи на полі бою в Україні, а сама Європа зробила занадто мало для підготовки до війни та надання Україні належної допомоги. Увесь песимізм та невизначеність продемонструвала Мюнхенська конференція з безпеки, яка проходила 17 та 18 лютого, пише агентство Bloomberg.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що країни Європейського Союзу задумуються над створенням альтернативи НАТО у разі перемоги Дональда Трампа на виборах президента США. Приватні розмови відбулись після заяв Трампа щодо відсутності підтримки ЄС у випадку розширення меж агресії Росії.