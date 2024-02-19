В НАТО сделали неприятное признание насчет хода войны в 2023 году

Топ-руководитель призвал Альянс быть осторожными

Западные страны были "слишком оптимистично настроены" относительно того, как будет развиваться война РФ против Украины в 2023 году. Такое заявление сделал глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Об этом пишет Financial Times. Адмирал подчеркнул, что западные партнеры считали, что "если мы дадим украинцам необходимые боеприпасы и подготовку, они победят".

Но сейчас, по словам Роба Бауэра, "мы должны быть осторожны, чтобы не быть чрезмерно пессимистическими в 2024 году".

"Сам факт, что Украина все еще является суверенным государством, и что украинцы вернули себе 50% того, что россияне забрали в 2022 году, прекрасно", — добавил Бауэр.

Заметим, что также европейские страны, в том числе члены НАТО, не на шутку озабочены ненадежностью Соединенных Штатов как союзника и перспективой нападения России. Западные страны вошли в период, когда США могут сократить помощь странам Альянса, Россия имеет успехи на поле боя в Украине, а сама Европа сделала слишком мало для подготовки к войне и оказанию Украине должной помощи. Весь пессимизм и неопределенность продемонстрировала Мюнхенская конференция по безопасности, которая проходила 17 и 18 февраля, пишет агентство Bloomberg.

Ранее "Телеграф" сообщал, что страны Европейского Союза задумываются над созданием альтернативы НАТО в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США. Частные разговоры состоялись после заявлений Трампа по поводу отсутствия поддержки ЕС в случае расширения границ агрессии России.