Гарячі точки війні в України: де на фронті росіяни можуть намагатися взяти гору

На кожному з напрямків терористи будуть намагатися наступати, щоб досягти успіхів

Російські терористи взяли Авдіївку після того, як штурмували місто протягом чотирьох місяців та зазнали нищівних втрат у процесі штурмів. Проте це перша велика перемога росіян з травня 2023 року, моменту, коли остаточно пав Бахмут – тому у пошуках нових перемог росіяни будуть намагатися наступати відразу на п'яти загрозливих напрямках.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times. Видання зазначає, що головних проблем дві – росіян багато, тоді як Україні не вистачає ані боєприпасів, ані людей.

З падінням Авдіївки нікуди не зник Авдіївський напрямок. Терористи будуть намагатися йти далі. Два питання – як добре встигли окопатися українські війська та як швидко прийдуть до тями добряче побиті російські підрозділи. Але варто розуміти – найближчі контрольовані Україною міста зараз за 55 км від окупованої Авдіївки.

Не менш важливим є Мар'їнський напрямок. Від міста майже нічого не залишилося, проте воно може стати операційною базою для посилення атак на Вугледар. У 2022 та 2023 році спроби терористів атакувати Вугледар завершилися фіаско, але тепер вони можуть тиснути на місто ще з одного напрямку.

Вартий уваги Роботинський напрямок. Останнім часом терористи зосередили тут значно більше угруповання, ніж під Авдіївкою на початку штурмів. Скоріше за все, терористи будуть намагатися повернути втрачені влітку 2023 року позиції та Роботине.

Одним з найактивніших продовжує залишатися Кремінський напрямок (мається на увазі Куп'янсько-Лиманський). Після того, як восени 2022 року росіяни були вщент розбиті на Харківщині, вони намагаються для початку відбити хоча б Куп'янськ, паралельно наступаючи на Лиман. Це найбільша група РФ на фронті – понад 110 тисяч одиниць особового складу.

Нарешті, ожив Бахмутський напрямок, де росіяни рвуться до Часового Яру. Вони планують захопити там командні висоти, після чого піддати потужним артилерійським обстрілам Краматорськ, який знаходиться не дуже далеко від Часів Яру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський прокоментував вихід ЗСУ з Авдіївки. Він назвав головну причину такого рішення.

В ніч з 16 на 17 лютого командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що відповідно до отриманого розпорядження, українські військові вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. Він підкреслив, що оточення не допущено, особовий склад виведено, а українські воїни зайняли оборону на визначених рубежах.

Своєю чергою командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький підтвердив, що Збройні сили України залишили Авдіївку. За його словами, бригада та інші військові зробили більше, чим могли.