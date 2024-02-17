Мінус три "пташки" ворога за день: ЗСУ приземлили два бомбардувальники та один винищувач

Про подробиці операції поки не повідомляється

Уранці 17 лютого підрозділами Повітряних сил Збройних сил України було знищено одразу три ворожі літаки. Це сталося на Східному напрямку.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил. Зазначається, що було збито два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук подякував воїнам за збиті російські літаки на Східному напрямку. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський також подякував військовим ПС за виконану роботу.

Для довідки: Су-34 — радянський і російський багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач-бомбардувальник, призначений для завдання ударів авіаційними засобами ураження по цілях противника в оперативній і тактичній глибині з зосередженням основних зусиль на віддаленні 150-600 км від лінії бойового зіткнення. Він ефективний за умов сильного протидії засобами протиповітряної оборони та застосування сучасних засобів радіоелектронної боротьби.

Су-35 — радянський/російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Він є глибокою модернізацією винищувача Су-27. Су-35 призначений для перехоплення та знищення у далеких і ближніх боях усіх класів повітряних цілей. Також він використовується для ураження наземних та надводних об’єктів військ, наземної інфраструктури тощо.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 29 січня Сили оборони України збили російський винищувач Су-34. Це сталося на Луганщині.