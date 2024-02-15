Мобілізація чи дискримінація? У Раді розкритикували ідею "броні за податки"

У такому випадку будуть мобілізовані лише ФОПи та рядові наймані працівники

Ідея броні від мобілізації, яка залежить від сплати податків, містить у собі перелік дискримінацій. Вона може відібрати у людей сенс захищати свою країну.

Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна". Він згадав про майновий ценз.

"Я вважаю, що будь-який ценз в питанні мобілізації крім тих, що вже є в законі, підриває дуже важливий принцип справедливості пожертви, який є основоположним принципом країни, яка воює. Якщо цього принципу не буде, то втратиться сенс для людей захищати країну. А майновий ценз — це найгірший ценз, який можна застосувати в цьому контексті, бо не будуть і не можуть бідні воювати за багатих", — сказав Гетманцев.

Він додав, що варто чесно вказати, що не будуть мобілізовані працівники банківського сектору чи страхових компаній, топ-менеджмент підприємств, а лише ФОПи та рядові наймані працівники.

"А чому? У мене немає відповіді на це питання. Будь-які такого роду підходи породжують цілу низку дискримінацій, наприклад, дискримінації по професіям, бо є галузі, де нема таких високих зарплат, або дискримінації за посадою, бо нема такого підприємства, де звичайний робітник отримує ненабагато менше, ніж директор — це ж офіційна статистика. У нас середня зарплата у 2023 році — 18 тис. гривень", — заявив Гетманцев.

За його словами, це також дискримінація і з місцем проживання, адже в селах зарплата нижче, та і взагалі у різних регіонах країни доходи різняться.

"Або на прифронтових територіях зарплати взагалі мізерні, бо там бізнесу нема та велике безробіття. Ця ціла низка дискримінацій нівелює цю з першого погляду прекрасну ідею "відбілення" заробітних плат. Тож, на перший погляд, мені вона повинна була б сподобатися, але ні, занадто великою ціною це може датися", — пояснив Гетманцев.

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