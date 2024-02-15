Ворог зазнає втрат, але активно штурмує на кількох напрямках: свіжі карти боїв

Противник не залишає спроб вибити українських захисників із їхніх позицій

Минулої доби сталося 83 бойових зіткнення на фронті. Найскладнішими напрямками залишаються Авдіївський та Мар’їнський.

Противник зазнає великих втрат на деяких напрямках, але продовжує намагатися вибити українських військових із їхніх позицій. Про це йдеться у свіжому зведенні Генштабу ЗСУ від 15 лютого.

Всього ворог завдав 4 ракетних та 106 авіаційних ударів. Він також здійснив 95 обстрілів із реактивних систем залпового вогню щодо позицій наших військ та населених пунктів.

На Авдіївському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога, який не залишає спроб оточити Авдіївку. Російські окупанти водночас зазнають великих втрат. Минулої доби було відбито 34 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 6 атак біля Сєверного та Невельського Донецької області.

Воїни продовжують стримувати супротивника неподалік Красногорівки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області на Мар’їнському напрямку. Там ворог понад 20 разів намагався покращити тактичне становище.

На Бахмутському напрямку відбито 4 атаки поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області, де противник намагався покращити тактичне становище.

Також 3 атаки противника були відбиті на Запорізькому напрямку на захід від Вербового та Роботиного.

На Куп’янському напрямі нашими захисниками відбито одну атаку. Це сталося біля Іванівки на Харківщині.

Ще одну атаку було відбито на Лиманському напрямку в районі Тернів Донецької області. Там ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Новопавлівському напрямку нашими захисниками відбито атаку окупантів на південь від Золотої Ниви Донецької області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 15 лютого російські окупанти влаштували черговий ракетний обстріл по Україні. Вибухи пролунали у Львові та у Запоріжжі.