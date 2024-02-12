Скільки ще триватиме війна в Україні: прем'єр Естонії оцінила ситуацію на фронті

Не слід вірити, що з Путіним можна домовитись про мир. Він намагається переконати світ у нездатності України виграти цю війну

Россія готується до тривалої загарбницької війни проти України. Агресія триватиме доти, доки у Кремлі не усвідомлять свою нездатність здобути перемогу.

Таку думку висловила прем'єр-міністра Естонії Кая Каллас. Про це вона розповіла в інтерв'ю газеті Der Standard.

"Війна триває. Ми не повинні потрапляти в різні пастки, які там розставлені. Помилково вважати, що війну можна швидко виграти. Росія готується до тривалої війни. Це триватиме до тих пір, поки Росія не зрозуміє, що не може перемогти", — сказала вона.

Кая Каллас також зауважила, що існує також друга пастка — віра в те, що можна домовитися про мир. На її думку, мир не настане навіть якщо погодитися з тим, що захоплення землі будуть належати Росії.

"Є також пастка страху. Росія цим грає. Четвертий підводний камінь лежить у нас самих, якщо ми скажемо, що наші дії ще більше провокуватимуть росіян. Усе навпаки. Росію провокує слабкість, а не сила", — додала політик.

Каллас також пояснила, в чому саме полягає вирішальне питання на війні. За її словами це наявність боєприпасів у достатній кількості. "Тому ми вирішили поставити мільйон артилерійських снарядів. Коаліція Рамштайн має в тринадцять разів більший бюджет, ніж Росія. Ми сильніші, але ми повинні допомогти Україні захиститися, дати їм те, що їм потрібно. І ми маємо вірити в українську перемогу, а не в наратив про те, що Росія все одно переможе. Росія хоче, щоб ми повірили, що Україна не може перемогти, тому ми припинимо її підтримувати.", — пояснила вона.

Нагадаємо, у березні минулого року країни ЄС домовились поставити Україні мільйон снарядів. Поставку хотіли завершити спочатку до кінця 2023 року, а потім до березня 2024 року. Втім, передача у встановлений термін так і не відбудеться. Оскільки для цього, згідно заяв европейських чиновників, в ЕС не вистачає виробничих потужностей.

Раніше "Телеграф" повідомив, що глава МЗС України Дмитро Кулеба, коментуючі ситуацію, зазначив, що всупереч нарощуванню Україною власного виробництва, західна оборонна промисловість не може виробляти достатньо боєприпасів. Поточний рівень виробництва у країнах ЄС не відповідає "ні потребам війни в Україні, ні оборонним потребам самих ваших країн".