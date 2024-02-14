"Росіяни не такі дурні, вони вчаться": австралійський генерал дав 3 поради Україні

Росіяни мобілізували промисловість задовго до Заходу, вважає Раян.

Російські війська за два роки повномасштабної війни змогли адаптуватись та навчитися вести війну. Але існує три роки, які б допомогли виграти цю битву.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів генерал-майор Збройних сил Австралії у відставці та військовий стратег Мік Раян.

"На жаль, росіяни не такі дурні, як ми всі сподіваємось. Якби були, уже б програли. Але російські війська змогли трохи навчитися й адаптуватися. Зокрема, вони адаптували стратегічний підхід до кадрів завдяки мобілізації та постійній "криптомобілізації" (прихованій мобілізації. — Ред.) з вересня 2022 року, що дало їм необхідний людський ресурс.

Раян каже, що указ про "часткову мобілізацію" від вересня 2022 року також містив вказівки щодо мобілізації оборонної галузі. Отже, за його словами, росіяни мобілізували промисловість задовго до Заходу.

"Вони пристосувалися до санкцій і тепер більше імпортують технологій подвійного призначення з Китаю, а зброї та боєприпасів — з Ірану та Північної Кореї", — акцентував військовий стратег.

Він дав декілька порад, які, на його думку, допомогли нашій країні. Раян каже, що Україна має вирішити кадрову проблему, чи то шляхом мобілізації, чи призову на військову службу – тут рішення за вами.

"По-друге, необхідно вирішити проблему дефіциту боєприпасів, можливо, за рахунок збільшення виробництва артилерії та інших засобів, як-от FPV-дронів і подібного озброєння", — наголошує колишній генерал.

Крім того, Україна, напевно, вже розглядає низку варіантів для стратегічних ударів з метою деградації російського оборонно-промислового комплексу, аби переконатися, що темпи виробництва не зростуть.

Більше про наступ України та стратегію Заходу читайте в матеріалі — "Сирський шукатиме слабкі місця Росії": генерал Раян про наступ України, плани окупантів і нову стратегію Заходу"