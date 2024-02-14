"Знаємо, як їх засліпити": Зеленський зробив заяву щодо російських дронів

Україна має засоби для боротьби з російськими дронами

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовими та представниками оборонно-промислового комплексу на тему боротьби з російськими розвідувальними дронами.

Як повідомляє його пресслужба, глава держави при цьому він зазначив, що наша країна має необхідні технології для того, щоб залишити супротивника без "очей".

"Орлан або ZALA над лінією фронту – це очі для російської артилерії та ударних БПЛА. В Україні є рішення, як їх засліпити. Слід запроваджувати системний підхід від ідентифікації до ефективного застосування РЕБ та засобів ураження", — сказав він.

Зеленський додав, що дав завдання створити єдину систему, за допомогою якої виробники точно б розуміли, скільки дронів потрібно військовим, а армія могла оцінити виробничі потужності в регіонах.

За його словами, швидка реакція на цей виклик дозволить зберегти багато життів військовослужбовців.

Як повідомлялося раніше, з кінця січня в мережі з’являються повідомлення про те, що Україна навчилася перехоплювати російські дрони, не збиваючи їх, а саджаючи практично неушкодженими.

У Повітряних силах вже натякнули на те, що такий результат досягається шляхом використання найновішого українського комплексу РЕБ "Покрова".