Били ракетами та дронами: подробиці нічної атаки по Україні

Загарбники атакували з території РФ та тимчасово окупованої Запорізької області

У ході чергової атаки по Україні в ніч проти 12 лютого ворог застосував 17 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Більшість із них вдалося знищити. Також ворог запустив одну керовану авіаційну ракету Х-59 та зенітні ракети С-3.

Дрони випустили з району Приморсько-Ахтарськ — РФ, ракета Х-59 — з тимчасово окупованої території Запорізької області, а С-3 з Білгородщини. Про це повідомили у Повітряних силах України.

Зазначається, що під час бойової роботи було знищено 14 дронів-камікадзе "шахед" та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

"До відображення повітряного нападу було залучено підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 12 лютого російські окупанти вдарили по місту Павлоград у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки там зникла електрика. Водночас відсутнє тепло та водопостачання. Через деякий час вибухи пролунали у Харкові.