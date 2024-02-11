Нічна атака дронів: у Києвській области без наслідків не обійшлося, подробиці

Жертв та постраждалих серед населення немає

Під час нової масованої атаки РФ проти України дрони, зокрема, атакували Київську область. Без наслідків не обійшлося.

Про це повідомляє пресслужба КОВА. За її даними, завдяки роботі ППО влучань по об’єктам житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано.

Проте внаслідок падіння уламків дронів на території одного з підприємств виникла пожежа. Також пошкоджено складські приміщення, СТО, ангар, адмінбудівлю підприємства, легковий автомобіль та навантажувач.

"Пожежа, що виникла на місці падіння уламків, оперативно ліквідована. Жертв та постраждалих серед населення немає. Всі оперативні групи продовжують фіксувати наслідки нічної атаки.", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що під час атаки дронів у ніч на 11 лютого українській ППО вдалося уразити більшу частину повітряних цілей противника. Вони були знищені у межах Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей.