ППО України посилили незвичайним зенітно-ракетним комплексом: у мережі показали відео

ЗРК став результатом переробки досить сучасних британських ракет

Поки Повітряні сили України очікують західні літаки для завоювання панування в небі, ЗСУ посилюють протиповітряну оборону. Для цього використовують незвичайну зенітно-ракетну систему на базі британської ракети AIM-132 ASRAAM.

Ресурс OSINTtechnica опублікував відео, на якому видно імпровізовану систему. На шасі вантажівки встановлені напрямні для запуску ракет AIM-132 ASRAAM.

Ці ракети системи "повітря — повітря" були прийняті на озброєння Великобританії порівняно недавно — 2002 року, і призначені для ведення боїв на ближніх дистанціях до 25 км. Однак британським інженерам вдалося переробити їх для запуску із землі. Щоправда, в останньому випадку дальність сильно падає, що пояснюється підвищеною витратою палива для розгону із землі. Вага самої ракети становить 88 кг, з яких 10 кг припадають на осколково-фугасну бойову частину, яка вражає ціль.

Але, як зазначає офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін, ASRAAM можуть виконувати роль ЗРК ближнього радіусу дії, посилюючи ППО України.

"Використання Україною великої кількості різних боєприпасів дуже тяжке з точки зору їхньої логістики при розподілі між підрозділами, проте полегшує логістику для країн-союзниць — тим легше пожертвувати боєприпаси різних типів, ніж спустошити всі свої запаси кількох ключових систем", — наголошує експерт.

ASRAAM також хороші для України тим, що можуть доповнювати аналогічні ЗРК на базі авіаційних ракет AIM-9 Sidewinder, які переробили для установки на радянські ЗРК, і таких ракет вироблено всього 110 тисяч.