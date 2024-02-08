В Україні розробили засіб, що глушить російські FPV-дрони: характеристика та фото
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Прилад здатний глушити дрони ворога
Учасники кластера Brave розробили систему AD Counter FPV. Вона може блокувати радіочастоти для російських FPV-дронів.
Про це розповідав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграмі. За його словами, система генерує білий шум у радіочастотному діапазоні 850–940 МГц, і FPV-дрон втрачає звʼязок з оператором і стає некерованим.
У повідомленні зазначається, що радіус роботи — від 250 метрів, якщо відстань між дроном та оператором дрона — 3 000 м. Система швидко починає працювати після увімкнення, їй для цього потрібно не більше 0,5 секунди.
Це обладнання вже активно використовують українські військові. Вони називають AD Counter FPV одним з найякісніших портативних РЕБ.
Одна з переваг системи — вона легка, без акумулятора важить 3 кг, а ще в неї є тринога. Її зручно встановлювати на машини.
Раніше "Телеграф" писав, що серед отриманого озброєння з заходу Україна має снаряди M982 Excalibur. Ці високоточні снаряди призначені для артилерії калібром 155 мм.
Загалом для ведення вогню снарядами Excalibur підходять різні артсистеми стандарту НАТО: американські гаубиці M777, французькі CAESAR, німецькі PzH 2000 або британські AS90 Braveheart. Підходить він і для більш новітніх систем артилерії.