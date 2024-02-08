В Україні розробили засіб, що глушить російські FPV-дрони: характеристика та фото

Прилад здатний глушити дрони ворога

Учасники кластера Brave розробили систему AD Counter FPV. Вона може блокувати радіочастоти для російських FPV-дронів.

Про це розповідав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграмі. За його словами, система генерує білий шум у радіочастотному діапазоні 850–940 МГц, і FPV-дрон втрачає звʼязок з оператором і стає некерованим.

У повідомленні зазначається, що радіус роботи — від 250 метрів, якщо відстань між дроном та оператором дрона — 3 000 м. Система швидко починає працювати після увімкнення, їй для цього потрібно не більше 0,5 секунди.

Фото приладу

Це обладнання вже активно використовують українські військові. Вони називають AD Counter FPV одним з найякісніших портативних РЕБ.

Одна з переваг системи — вона легка, без акумулятора важить 3 кг, а ще в неї є тринога. Її зручно встановлювати на машини.

Раніше "Телеграф" писав, що серед отриманого озброєння з заходу Україна має снаряди M982 Excalibur. Ці високоточні снаряди призначені для артилерії калібром 155 мм.

Загалом для ведення вогню снарядами Excalibur підходять різні артсистеми стандарту НАТО: американські гаубиці M777, французькі CAESAR, німецькі PzH 2000 або британські AS90 Braveheart. Підходить він і для більш новітніх систем артилерії.