Програмований снаряд Excalibur має дальність у 40 км: з якої зброї ним можна бити по окупантах (відео)

Дальність снаряда залежить від виду артилерії

Серед отриманого озброєння з заходу Україна має снаряди M982 Excalibur. Ці високоточні снаряди призначені для артилерії калібром 155 мм.

Днями "Військовий кур'єр" опублікував відео на якому українські артилеристи програмують снаряди M982A1 Excalibur за допомогою вдосконаленого пристрою EPIAFS. Запрограмовані снаряди запускають з американської 155-мм гаубиці M777A2.

Загалом для ведення вогню снарядами Excalibur підходять різні артсистеми стандарту НАТО: американські гаубиці M777, французькі CAESAR, німецькі PzH 2000 або британські AS90 Braveheart. Підходить він і для більш новітніх систем артилерії.

Від використовуваної артилерії залежить дальність на яку полетить активно-реактивний снаряд. Наприклад, з M777 доведена дальність пострілу снарядом M982 Excalibur при довжині ствола 39 калібрів — 36 кілометрів. Тоді як CAESAR з довжиною ствола в 52 калібри може видати дальність пострілу у 46 км, а німецька PzH 2000 — у 48 км. Таким чином снаряд підходить для контрбатарейної боротьби. Прототипи артилерії можуть запустити снаряд і на більшу відстань.

Характеристики M982 Excalibur:

Маса — 48 кг

Маса бойової частини — 22 кг

Довжина — 1 м

Калібр — 155 мм

Похибка при від точки прицілювання — 4 м

Дальність Excalibur залежить від артилерії.

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