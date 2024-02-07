Программируемый снаряд Excalibur имеет дальность в 40 км: из какого оружия им можно бить по оккупантам (видео)

Дальность снаряда зависит от вида артиллерии

Среди полученного вооружения с запада у Украины есть снаряды M982 Excalibur. Эти высокоточные снаряды предназначены для артиллерии калибром 155 мм.

На днях "Военный курьер" опубликовал видео, на котором украинские артиллеристы программируют снаряды M982A1 Excalibur с помощью усовершенствованного устройства EPIAFS. Запрограммированные снаряды запускают из американской 155-мм гаубицы M777A2.

В общем, для ведения огня снарядами Excalibur подходят различные артсистемы стандарта НАТО: американские гаубицы M777, французские CAESAR, немецкие PzH 2000 или британские AS90 Braveheart. Подходит он и для более новых систем артиллерии.

От используемой артиллерии зависит дальность, на которую улетит активно-реактивный снаряд. Например, из M777 доказана дальность выстрела снарядом M982 Excalibur при длине ствола 39 калибров – 36 километров. В то время как CAESAR с длиной ствола в 52 калибра может выдать дальность выстрела в 46 км, а немецкая PzH 2000 – в 48 км. Таким образом, снаряд подходит для контрбатарейной борьбы. Прототипы артиллерии могут запустить снаряд и на большее расстояние.

Характеристики M982 Excalibur:

Масса — 48 кг

Масса боевой части — 22 кг.

Длина – 1 м

Калибр — 155 мм

Погрешность при от точки прицеливания — 4 м.

Дальность Excalibur зависит от артиллерии.

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