Багато жертв: в ООН відзначили зростання кількості загиблих цивільних в Україні

Значно зросла кількість постраждалих від російських терористів дітей

У січні 2024 року було зафіксовано 641 випадок вбивства або поранення цивільних осіб через дії російських терористів в Україні. Це більше, ніж у минулому місяці, а також без урахування жертв на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні. Відзначається, що збільшилася кількість загиблих та поранених від рук терористів дітей – 40 проти 18 у листопаді, з яким порівнювали місяць у місії.

Загалом за січень внаслідок ракетних атак, дронових атак та артилерійських обстрілів загинули 158 осіб, ще 483 особи постраждали. Це на 37% більше, ніж за листопад 2023 року, який був останнім місяцем, коли кількість жертв війни зменшувалася.

Зараз через агресивні дії російських терористів тенденція змінилася на протилежну – росіяни, як і раніше, почали цілеспрямовано намагатися вбивати саме цивільне населення. Також зростає кількість загиблих та поранених у населених пунктах, які розташовані далеко від фронту.

Тим часом у Києві після російського ракетного теракту 7 лютого четверо людей загинуло. Уламки знищеної російської ракети влучили у багатоповерхівку.

Раніше "Телеграф" писав, що на війні загинув чемпіон світу і Європи з паверліфтингу, а також рекордсмен Книги рекордів України 32-річний Олександр Білоконь. Українського захисника мобілізували у 2023 році. Олександр Білоконь до своєї загибелі отримав серйозне уламкове поранення руки під час контрнаступу ЗСУ.