Рада проголосувала за посилення мобілізації: коли закон приймуть остаточно і він набуде чинності

За проголосували 243 народні обранці

Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт про посилення мобілізації. Далі на нього чекає ще друге читання.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко. За його словами, нардепи ухвалили документ за основу.

За відповідне рішення віддали свої голоси 243 народні обранці.

Зазначається, що це ще остаточне рішення.

"Буде друге читання, в це вноситимуться правки", — наголошує Гончаренко.

Нардеп Ярослав Железняк пояснив, що внесення правок триватиме 14 днів до 21 лютого.

"Тобто найімовірніше буде ухвалено законопроєкт загалом в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і набуде чинності через місяць, тобто у квітні", — припустив він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що омбудсмен Лубінець, який раніше розкритикував новий законопроєкт про мобілізацію, різко змінив свою думку. Він провів термінову нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим та під час нього обговорив долю документа. При цьому він зазначив, що висунуті ним зауваження залишаються чинними, але нардепи зможуть знайти способи усунути спірні моменти до того часу, як законопроєкт потрапить на друге читання.