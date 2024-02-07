Якщо росіяни посилять тиск на Купʼянськ: Дикий назвав дві великі загрози

Для росіян цінність міста значно більша

Наступ росіян у районі Синьківки, який наразі є лише повзучим, може бути посиленим у разі. Українські бійці готуються до можливої ескалації, проте брак снарядів значно ускладнює це.

Таку думку висловив екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий у коментарі "Телеграфу". Він також зауважив, що втрата Купʼянська може мати дві загрози для України.

"Гіпотетична втрата Куп'янська не призведе до обвалу фронту, після якого росіяни підуть на Харків і Київ. Цього точно можна не боятися. Водночас це буде дуже болісно у політичному сенсі, адже Куп'янськ став символом нашого блискучого успіху під час Харківського наступу восени 2022-го, який фактично змінив ситуацію і змусив союзників повірити у наші сили", — сказав Дикий.

Синьківка на мапі Deep State

А от друга загроза становить небезпеку безпосередньо логістиці.

"Другий аспект – станція. Це дійсно дуже важливий логістичний вузол. Причому для ворогів його цінність значно більша, аніж для нас. Ця залізниця проходить вглиб Росії, що відкриває великі можливості для перекидання техніки напряму́ ", – каже Євген Дикий.

Проте він також зазначає, що, якщо Куп'янськ буде захоплений, лінія фронту пройде по річці Оскір. Російська армія не має достатньо військ, щоб просуватися далі, тому цього немає в їхньому плані.

Більше про те, що насправді відбувається на ділянці фронту на Купʼянському напрямку, читайте у матеріалі "Телеграфу" Куп'янськ під загрозою? Що насправді відбувається на Харківщині

Раніше "Телеграф" писав, що Росія справді концентрує під Куп'янськом значні сили. Проте статистика, яку навело видання Forbes, дещо відрізняється від реальності.