В ООН назвали кількість застосувань північнокорейських ракет по Україні

Росія та КНДР повинні понести відповідальність за ці вчинки

Російський терористичний режим не менше дев'яти разів застосовував проти України ракети, які передала російським терористам Північна Корея. Це значне порушення міжнародних зобов'язань РФ та резолюцій ООН.

Про це заявив заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд на засіданні Ради Безпеки, повідомляє "Суспільне". За словами Вуда, Росія та КНДР повинні понести відповідальність за свої терористичні дії.

"Ці незаконні поставки зброї та потенційна передача технологій з Росії до КНДР підривають регіональну стабільність і глобальний режим нерозповсюдження, а також довіру до Ради Безпеки. Навіть коли ми сидимо тут, Росія продовжує нехтувати міжнародним правом, подвоюючи свої порушення ембарго ООН на постачання зброї до Корейської Народно-Демократичної Республіки", – зазначив Вуд.

Раніше "Телеграф" писав, що на думку глави МЗС Дмитра Кулеби, КНДР забезпечує РФ снарядами краще, ніж Захід в Україну.

Росіяни отримали від КНДР балістичні ракети, проте всупереч побоюванням аналітиків, для окупантів вони не стали панацеєю і суттєво вплинути на ситуацію на полі бою або українську військову промисловість навряд чи зможуть.