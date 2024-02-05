"Такого не робили навіть американці": військовий назвав особливість ударів України по об'єктах у РФ

"Ніхто не має стільки засобів ППО, щоб прикрити всі важливі об’єкти"

Останнім часом Україна активізувала удари дронами в глиб території РФ, зокрема й по нафтопереробних об’єктах. Це, зокрема, свідчить про те, що російська ППО не може покрити всю країну, а також тимчасово окуповані території

Про це "Телеграфу" розповів військовий експерт, полковником запасу Сергій Грабський. Він підкреслив, що тема використання Україною дронів по ворожій території "трохи в тумані".

"Тому що ми не знаємо точної кількості того, на що можемо розраховувати. Звичайно, хотілося б, щоби десятки, сотні наших дронів атакували позиції противника, його об’єкти критичної інфраструктури. І дещо, як бачимо, виходить. При тому, що ніхто раніше дрони на таку відстань (тисяча і більше кілометрів) для завдавання бомбових ударів не спрямовував. Навіть американці. І тут Україна – першовідкривач", — сказав він.

При цьому експерт пояснив, що те, що наші БПЛА дедалі частіше вражають цілі у глибокому тилу ворога, говорить про те, що хоча російська ППО і доволі потужна, але нею все ж не можна покрити всю країну, а також тимчасово окуповані території.

"Візьмемо нещодавні прильоти по військовому летовищу Бельбек в районі Севастополя. Росіяни запевняють, що збили 20 повітряних цілей. Але п’ять долетіли, куди треба. Тож важлива саме масовість використання тих чи інших повітряних сил та засобів. Але я не беруся сказати, що у нас є достатньо відповідного арсеналу, який дозволяє часто бити на глибину в сотні, а тим більше – тисячі км", — каже Грабський і додає, що тут міг спрацювати елемент несподіванки, елемент удачі "На той же Бельбек, судячи з інформації з відкритих джерел, летіло 20—30 дронів. І долетіло п’ять. А, наприклад, на нафтопереробний завод у Туапсе у січні ми не знаємо, скільки летіло та долетіло безпілотників. Можливо, лише кілька. Але знаємо, що удару вони завдали. З огляду на те, що територія РФ – величезна, вона не здатна її повністю захистити від атак з повітря. Навіть у рази менша країна б не змогла. Ніхто не має стільки засобів ППО, щоб прикрити всі важливі об’єкти – військові, інфраструктурні, логістичні, економічні важливі тощо. Можливо, у Туапсе ніхто не очікував, що туди щось може долетіти. Як і в Усть-Лузі Ленінградської області, де в ніч проти 21 січня удари українських БПЛА зупинили завод "Новатек".

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