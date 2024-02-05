"Це не кордон, а лінія зіткнення": Наєв розповів про тривожну тенденцію у прикордонні

Українські військові роблять все, щоб протистояти ворогу

Диверсійно-розвідувальні групи росіян здійснюють регулярні спроби прорвати кордон України. Такі випадки фіксуються у Сумській, Чернігівській та у Богодухівському районі Харківської області.

Про це в ефірі телемарафону повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Він зазначив, що російські диверсанти мають гарну підготовку та свої особливості.

"Склад ДРГ 10-12 людей. Всі ці ДРГ зі складу сил спецоперацій РФ, а також ГРУ Генштабу РФ. Слід розуміти, що це офіцерські групи, мають добру підготовку. Їх мета діяти лише у прикордонні. Це невелика зона, декілька кілометрів уздовж державного кордону протягом 1000 км. І вони намагатимуться вчиняти терористичні дії проти цивільного населення або військовослужбовців", — розповів Наєв.

Він також повідомив, що в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповування військ "Північ" перебуває більше 1800 км державного кордону. З них 850 км — це кордон з Білоруссю і понад 1000 км — це кордон з РФ.

"Слід розуміти, що це не державний кордон, а лінія бойового зіткнення. Російські війська відійшли з півночі нашої країни, але з того часу вони не зупинилися у веденні бойових дій, як у прикордонні, так і намагаються запускати засоби повітряного нападу з тих напрямків по території України", — зазначив він.

Наєв підкреслив, що Сили оборони України виконують завдання стабілізаційної операції у прикордонній зоні. Проте, за його словами, для того, щоб обороняти прикордоння, потрібно більше військ.

"На даний час така дзеркальна ситуація й у РФ. ДРГ ворога постійно хочуть промацати нашу лінію зіткнення. Але у відповідь наші підрозділи вчиняють такі самі дії", — підкреслив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в суботу, 3 лютого, українські бійці Сил територіальної оборони на Сумському напрямку відбили чергову спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи росіян на територію області.