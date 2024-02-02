Військовозобов'язаних примусять оновити дані: що готує новий законопроєкт

Законопроєкт № 10449 був переданий до Верховної Ради 30 січня

Новий законопроєкт про мобілізацію пропонує впровадити суттєві зміни для військовозобов'язаних. Серед таких — обмежений період на уточнення облікових даних.

Як розповіла адвокатка Марина Бекало в коментарі ТСН, від моменту оголошення мобілізації на уточнення даних відводиться 60 днів. Робити це обов'язково. Передбачені шляхи уточнення даних: електронний кабінет (призовника, резервіста чи військовозобов'язаного), в територіальному центрі комплектування та соцпідтримки, або ж у центрі надання адміністративних послуг.

Через електронний кабінет можна не тільки уточнити дані, а й отримати повістку — у разі прийняття законопроєкту в такому вигляді. Мати військово-облікові документи потрібно буде постійно (наразі такі норми діють пілотно в кількох областях).

Також документ про взяття на військовий облік або виключення з нього потрібний буде для виїзду за кордон. Його потрібно буде надавати при перетині кордону обов'язково. Також без нього не можна буде робити консульські та деякі інші дії з документами військовозобов'язаним за кордоном.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в лютому продовжать вручати основні два типи повісток та мобілізаційні розпорядження. Третій тип повісток — для призовників, наразі не вручається, адже призов на строкову службу не ведеться.