Окупанти активізувалися на двох напрямках: яка зараз ситуація на фронті (мапа)

Найбільша кількість атак за добу, як і раніше, була на Авдіївському напрямку

За останню добу на фронті сталося 64 бойові сутички. Ворог виявляв активність на Запорізькому та Лиманському напрямках більше, ніж зазвичай.

Про це йдеться у свіжому зведенні Генштабу ЗСУ. Зазначається, що найбільше атак, як і раніше, зберігається на Авдіївському напрямку.

Так, на Куп’янському напрямі нашими захисниками відбито 6 атак ворога. Це сталося біля Сіньківки Харківської області.

На Лиманському напрямі українські воїни відбили 9 атак противника в районах Тернів, Ямполівки та Торського Донецької області. За останню добу ця кількість збільшилась.

На Бахмутському напрямі захисники відбили 6 атак окупантів. Це було поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Українські воїни продовжують стримувати ворога на Авдіївському напрямі, де супротивник ще намагається оточити Авдіївку. Захисники тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, за добу було відбито 12 атак ворога в районі Авдіївки та ще 7 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямі українські воїни продовжують стримувати супротивника неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де було відбито 10 атак.

На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаку окупантів на південь від Золотої Ниви Донецької області.

Ще 8 атак відбито на Запорізькому напрямку на північ від Приютного, на захід від Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямі за останню добу було зафіксовано три спроби штурмових дій, але всі марні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Міноборони України надіслало листи своїм європейським союзникам, у яких повідомило, що ЗСУ зараз стикаються з "критичною нестачею" артснарядів.