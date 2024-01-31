Відкрутитися не вийде: в одній із областей роздаватимуть повістки під запис бодікамер

В ТЦК також звернулися до несвідомих громадян

На Львівщині співробітники ТЦК, які здійснюють мобілізаційні заходи, будуть використовувати нагрудні камери. Відео з них потраплятиме до обласного ТЦК для аналізу конфліктних ситуацій.

Про це повідомляє пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП. Так, військові попередили громадян про нововведення, які стосуються мобілізації.

"Тепер військовослужбовці Збройних Сил України, перед якими стоїть завдання Генерального штабу, щодо мобілізації населення Львівської області під час щоденних патрулювань та здійснення заходів оповіщення громадян, будуть використовувати бодікамери", — йдеться у повідомленні.

У ТЦК також звернулися до несвідомих громадян, які "майже за два роки повномасштабної війни й досі не стали на військовий облік, виправдовуючи свою безвідповідальність повторюванням повідомлень і тез, які активно ширяться ворожими ІПСО та направлені на зрив мобілізаційних заходів".

"Майте на увазі, що під час патрулювань відео, що записані з бодікамер, будуть потрапляти до територіального центру комплектування на випадок, якщо виникне необхідність проаналізувати подію що трапилась і об’єктивно розбиратись у конфліктних ситуаціях", — попереджають військові.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Раді розповіли, коли новий закон про мобілізацію набуде чинності.