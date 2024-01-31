Отвертеться не получится: в одной из областей раздавать повестки будут под запись бодикамер

В ТЦК также обратились к несознательным гражданам

Во Львовской области сотрудники ТЦК, осуществляющие мобилизационные мероприятия, будут использовать нагрудные камеры. Видео с сних будет попадать в областной ТЦК для анализа конфликтных ситуаций.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского областного ТЦК и СП. Так, военные предупредили граждан о нововведениях, которые касаются мобилизации.

"Теперь военнослужащие Вооруженных Сил Украины, перед которыми стоит задача Генерального штаба относительно мобилизации населения Львовской области во время ежедневных патрулирований и осуществления мер оповещения граждан, будут использовать бодикамеры", — говорится в сообщении.

В ТЦК также обратились к несознательным гражданам, которые "почти за два года полномасштабной войны до сих пор не встали на военный учет, оправдывая свою безответственность повторением сообщений и тезисов, которые активно распространяются враждебными ИПСО и направлены на срыв мобилизационных мер".

"Имейте в виду, что во время патрулирований видеозаписи с бодикамер будут попадать в территориальный центр комплектования на случай, если возникнет необходимость проанализировать произошедшее и объективно разбираться в конфликтных ситуациях", — предупреждают военные

Напомним, ранее мы писали о том, что в Раде рассказали, когда новый закон о мобилизации вступит в силу.