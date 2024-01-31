Зі збереженням робочого місця: влада хоче запровадити базову військову підготовку, з’явились подробиці

Чинне законодавство не передбачає збереження робочого місця за призовником на строкову службу

Українцям показали оновлений текст законопроекту щодо мобілізації в країні. У ньому влада планує скасувати строкову військову службу. Замість неї урядовці пропонують запровадити базову військову підготовку.

Чоловікам віком від 18 до 24 років дадуть можливість самостійно обрати, коли пройти військове навчання, яке триватиме щонайбільше п’ять місяців. Про це йдеться в запропонованому Кабміном законопроєкті №10449 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

Зазначається, що за військовозобов'язаним буде збережено його робоче місце. В чинному законодавстві такої норми немає.

За текстом нового законопроекту, обов’язкова постановка на військовий облік торкнеться придатних до проходження служби жінок, які мають медичну або фармацевтичну освіту.

Щодо жінок, які мають спеціалізацію чи професію, що має військово-обліковий аналог у переліку спеціалізацій, затвердженого Міноборони, то вони можуть стати на військовий облік лише у добровільному порядку.

Слід зазначити, що це положення вже діють у поточному законодавстві. Єдина зміна, яка передбачена у новому документі, полягає в тому, що жінки, які вже стоять на військовому обліку, тепер зможуть залучатися на службу у воєнний час лише у добровільному порядку.

Слід зазначити, за оновлений документ в Раді поки що не голосували. Тому все викладене вище поки що залишається на рівні пропозиції.

Раніше "Телеграф" розповів, на що чекати українцям від нового закону про мобілізацію.