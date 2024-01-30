Прилетіло по інфраструктурі, спалахнули сильні пожежі: в Україні підбивають підсумки атаки дронів РФ

Загарбники продовжують атакувати українські міста безпілотниками "Шахед"

У Миколаївській, Київській та Дніпропетровській, Херсонській, Харківській та Черкаській областях зафіксовано руйнування внаслідок атаки дронів, яку окупанти вчинили в ніч проти 30 січня. Відомо, що кілька людей отримали поранення.

Як повідомляє голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім, через падіння уламків ворожого безпілотника спалахнула вантажівка. Водій зазнав травм.

"Внаслідок падіння уламків, спалахнув вантажний автомобіль, пожежа була оперативно ліквідована. Водій отримав черепно-мозкову травму, стан постраждалого зараз стабільний", — написав він.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі розповів, що у Криворізькому районі було збито один безпілотник. Ще один БПЛА прилетів по цивільій інфраструктурі, в результаті сталася пожежа.

"Червоногригорівську громаду на Нікопольщині ворог обстріляв з артилерії. Пошкоджено приватний будинок, 3 господарські будівлі, авто. Усюди без загиблих та постраждалих", — зазначив Лисак.

Начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко заявив, що в ніч на 30 січня ворог здійснив по області атаку дронами-камікадзе. У регіоні працювали сили ППО. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

"На жаль, внаслідок падіння уламків на території одного з підприємств виникла пожежа. Було пошкоджено адміністративну будівлю та ангар. Пожежу оперативно ліквідовано. Крім будівель, пошкоджено три автомобілі", — йдеться в повідомленні.

У Силах оборони півдня України повідомили, що вночі ворог також атакував Херсонську область. Внаслідок обстрілу є потрапляння в агропідприємство. Спалахнула пожежа, масштаби руйнувань уточнюються. На місці спалахнула пожежа.

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у своєму Telegram-каналі написав, що біля Умані на Черкащині сталося влучення Shahed-136/131 по закинутій споруді.

"Водночас, ще один ударний БПЛА успішно знищено силами ППО. В обох випадках — без постраждалих", — зазначив він.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що у м. Зміїв Чугуївського району окупанти застосували щонайменше 6 БПЛА Shahed. Є постраждалі.

"Пошкоджено цивільне підприємство та приватні житлові будинки. Поранення отримали чоловіки 52 та 61 року, перший — госпіталізований, стан середній. Другий отримав допомогу на місці", — сказав Синєгубов.

В Укренерго повідомили, що в ході нічної атаки дронами під ударом виявилася низка цивільних об’єктів, у тому числі й критичної інфраструктури.

"На жаль, є пошкодження обладнання на одній із підстанцій Укренерго в центральному регіоні. Наразі тривають загоєння промислових споживачів за резервними схемами. Аварійно-відновлювальні роботи розпочалися одразу після відбою тривоги. Ушкоджене обладнання планується якнайшвидше замінити новим з аварійного запасу, створеного "Укренерго", — йдеться у повідомленні.

Водночас у Повітряних силах України зазначили, що в ніч проти 30 січня російські окупанти запустили по країні 35 БПЛА "Шахед". З них вдалося збити 15.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 28 січня російські окупанти влаштували атаку дронів по Україні. Тоді вдалося знищити чотири БПЛА.