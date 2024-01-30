Зробила ставку на націоналістів: Росія активізує свою агентуру у Європі

Кремль, схоже, використовує європейських ультранаціоналістів-маргіналів, щоб сіяти розбрат у Східній Європі

Російський режим активізував свою агентуру серед націоналістів у Європі. Кремль активно розпалює та використовує неоімперіалістичні та націоналістичні настрої в деяких східноєвропейських країнах, щоб спровокувати Україну на скандал з цими країнами.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 29 січня. Аналітики нагадали, що відразу двоє європейських ультранаціоналістів напівмаргінального толку зробили майже однакові заяви.

Так, "ультраправий" угорський "політичний діяч", лідер партії "Наша Батьківщина" Ласло Тороцкаї ще 27 січня заявив, що Угорщина буде намагатися відібрати українське Закарпаття у разі, якщо Україна зазнає поразки у війні. Через два дні, 29 січня, майже аналогічну заяву зробив ще один політичний маргінал, "ультраправий" румунський "політик" Клаудіу Тирзіу – він сказав, що Румунія повинна "реінтегрувати" території України, де колись проживало румунське населення, при цьому пожертвувати членством в НАТО, якщо це буде потрібно.

Навряд чи можна вважати це простим співпадінням, оскільки російська пропаганда з радістю підхопила заяви двох так званих "політиків" та почала активно роздувати тему з територіальними претензіями Румунії та Угорщини до України. Це вкладається у концепцію, яку Росія пропонувала до вторгнення в Україну – "розподіл" українських територій між Заходом та РФ.

Аналітики зробили висновок, що ультранаціоналістична російська ідеологія "русского міра", схоже за все, набуває популярності серед політично маргінальних європейських сил. Росія, яка доклала рук до виникнення цієї ідеології та її проникнення у Європу, скоріше за все тепер буде намагатися використати ці заяви, щоб посварити Україну з її сусідами.

Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що угорські політики, які мають претензії на Закарпаття, лише "обламають зуби". Він подякував своєму колезі з Угорщини Петеру Сійярто за офіційну позицію Будапешта. А звичайні українці відреагували на заяву угорського "політика" Тороцкаї з неприхованою люттю.