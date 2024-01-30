Блінкен: Наслідки бездіяльності Конгресу вже помітно на полі бою в Україні

Відсутність допомоги для України спрямує поганий меседж союзникам США в усьому світі

Наслідки того, що Конгрес США не може ухвалити допомогу Україні, вже зараз помітні на полі бою в Україні. Вони можуть стати ще гіршими, якщо конгресмени не ухвалять законопроєкт про допомогу Україні найближчим часом.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Він зазначив, що можуть постраждати усі досягнення України у війні та міжнародні зусилля, які були спрямовані проти Росії.

"В разі відсутності цього додаткового фінансування ми надішлемо важливий та хибний меседж усім нашим противникам про те, що ми несерйозно ставимося до захисту свободи й захисту демократії. Наслідки припинення допомоги Україні з боку США вже зараз можна побачити на полі бою", – зазначив він.

Блінкен додав, що сподівається на досягнення консенсусу щодо допомоги України якнайскоріше, оскільки наслідки можуть стати ще гіршими. Він закликав конгресменів виявити потужну двопартійну підтримку Києву.

Раніше голова республіканців у Сенаті заявив, що США повинні й далі допомагати Україні воювати з російськими терористами, оскільки це не благодійність, а життєво важливий для США інтерес. Військова допомога Україні напряму відповідає національним інтересам США, тому вона повинна бути продовжена.

Представники Республіканської партії в Сенаті найближчим часом все ж підтримають угоду щодо посилення кордону попри тиск з боку колишнього президента Дональда Трампа, який з власних інтересів зриває домовленості двох партій та фактично блокує допомогу Україні. Ймовірно, угоду схвалять протягом найближчих двох діб.