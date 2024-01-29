"Тут від нас користі набагато більше": мобілізований мер Борисполя звернувся до українців з важливим посиланням

Отримує зарплату як звичайний мобілізований

Мер Борисполя Київської області Володимир Борисенко розповів подробиці про службу у ЗСУ та своє рішення мобілізуватися. Чиновник зазначив, що це його право та борг.

Про це Володимир Борисенко заявив в інтерв’ю Раміні Есхакзай. За словами мера, що пішов на фронт, він призвався до 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади Едельвейс, оскільки та прикрила Бориспіль на початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Я закликався, хотів саме до цієї бригади, адже вона на початку повномасштабного вторгнення прикрила Бориспіль. Це право і обов’язок. На сьогоднішній день я повністю в лавах ЗСУ, це перший прецедент в Україні, тому законодавство буде змінено, де чітко визначать, хто буде керувати містом. Моя посада поєднувала в собі дві функції — виконавчу та законодавчу, сьогодні є секретар міської ради, заступник, рада депутатів, які збираються розглядати питання міста та бюджету, тому все функціонує, будь-який міський голова може і повинен мобілізуватися, адже тут від нас користі набагато більше", – сказав Борисенко.

Мер Борисполя вважає, що Україна має повністю перейти на військові рейки і зараз потрібна централізація влади. Також потрібна велика кількість депутатів, які можуть мобілізуватися.

Борисенко зазначив, чим раніше люди вступлять до лав ВСУ, тим більше часу буде підготуватися і вибрати, куди

хоче людина. В іншому випадку, якщо буде масова мобілізація – "тоді братимуть усіх", незалежно від того, чи хтось готовий чи ні.

"Одне з основних моїх завдань, крім того, щоб перебувати в окремій бригаді та роті, це соціальне навантаження. Я постійно закликаю у своїх повідомленнях і відео не боятися вступати до лав ЗСУ, це може колись торкнутися кожного... Зараз може врятувати служба в ЗСУ. Якщо армія налічуватиме понад три мільйони військових, нам буде легше", – додав він.

Борисенко також відповів, чи отримує зарплату міського голови.

"Отримую зарплату як звичайний мобілізований. Зарплату на посаді мера я перестав отримувати у день мобілізації", – повідомив він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що мер Борисполя, говорячи про рішення мобілізуватися, зазначив, що вступити до лав ЗСУ і замінити військових на фронті має бути готовий кожен, незалежно від посади.