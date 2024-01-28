Греція обіцяє передати Україні радянську зброю: що саме можуть отримати ЗСУ

Сама ж країна у "мінусі" не залишиться

Греція, після отримання від США сучасної зброї, обіцяє передати Україні ту, яку вважає застарілою. Йдеться зокрема про озброєння радянських часів.

Відповідне рішення ухвалило політичне та військове керівництво країни. Про це повідомляє місцеве видання Kathimerini.

Ба більше, за інформацією ЗМІ, вже нібито навіть було надано необхідні вказівки, щоб застарілі системи та обладнання, які вже не використовуються грецькою армією, були передані Україні.

Натомість США надає країні нове озброєння та техніку, наприклад, до 40 винищувачів F-35A Lightning II.

Що потенційно Україна може отримати

Водночас на озброєнні грецької армії перебувають системи ППО Тор, Оса, С-300, а також зенітні установки ЗУ-23−2 і боєприпаси до них. Їх і вважають застарілими та не використовують.

Збройні Сили Греції мають:

12 ПУ С-300ПМУ1

4 СВУ ЗРК Тор-М1

38 СВУ ЗРК Оса-АКМ

Також є близько 50 ПУ ЗРК Hawk. Залишається відкритим питання у боєздатності комплексів та їхньому стані.

Зазначається, що Греція ще передасть Україні свої ЗРК, раніше куплені у Росії після того, як США схвалило їй продаж винищувачів F-35.

Раніше "Телеграф" писав, що міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен зауважила, що перед європейськими країнами стоїть складне завдання. Вони мають надавати Україні потрібну зброю якнайшвидше, і "розганяти" власний оборонно-промисловий комплекс, щоб зміцнювати свою обороноздатність.