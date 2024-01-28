Випередили навіть партнерів: ЗСУ увійшли у топ-5 найсильніших армій Європи

Сила нашої армії є і завдяки західній підтримці

Збройні Сили України, які вже другий рік поспіль протистоять повномасштабному вторгненню Росії, увійшли у пʼятірку найсильніших армій Європи. Водночас у світовому рейтингу найпотужніших армій Global Firepower 2024 року Україна посіла 18 місце.

У рейтингу європейських країн ЗСУ випереджають сили Великої Британії, Італії та Франції. Це зазначається в European Military Strength.

Торік Україна зайняла 15 місце у світовому рейтингу, а у 2022 році, коли почалось повномасштабне вторгнення, перебувала на 22-й позиції зі 145 армій світу.

У межах Європи Україну випереджають:

Велика Британія з індексом потужності 0.1443,

Італія — 0.1863,

Франція — 0.1878 пунктів.

Скриншот рейтингу

Відповідно до розподілу місць у Global Firepower, ЗСУ мають кращі позиції, ніж деякі інші союзники України. Автори рейтингу акцентують на тому, що потужність Сил Оборони нашої держави зміцнюється фінансовою та матеріальною завдяки підтримці західних союзників, зокрема США.

Найсильнішою армією світу залишаються США, а Європи — Велика Британія.

Раніше "Телеграф" писав, що, оцінюючи успіхи та стан Сил оборони України, варто брати до уваги, що більша частина території держави залишається не окупованою. А половина захоплених РФ територій у 2022 році вже звільнені від окупації. І Кремль у цьому поплатився значними втратами професійних бійців.