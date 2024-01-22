Кабмін виділив понад 600 мільйонів гривень на термінові витрати ЗСУ: що сталося

Кожна бригада отримає від мільйона до 10 мільйонів гривень

Кабмін виділив додаткові 657 мільйонів гривень із резервного фонду на термінові потреби бойових бригад української армії.

Як інформує пресслужба Міноборони, окремо від цієї суми було виділено 10,5 мільйона гривень на потреби Головного управління розвідки.

"Міноборони направить ці гроші на закупівлю техніки та озброєння, оптичних та тепловізійних приладів, засобів зв’язку, виробництво боєприпасів, ремонт та утримання техніки, а також запасних та комплектуючих до неї", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виділені кошти будуть розподілені по бригадах у сумі від 1 до 10 мільйонів залежно від того, чи бере участь військова частина в бойових діях і чисельності її особового складу. Тобто піхота отримає більше, ніж льотчики.

Наразі міністерство чекає, що кожна військова частина сформулює свої потреби, а Генштаб проведе підсумкові розрахунки. Після цього відповідний запит буде поданий до Мінфіну, після чого кошти будуть направлені до МОУ і потім до військових частин.

Заступник голови міністра оборони Юрій Джигір зазначив, що таке виділення обумовлено змінами в адмініструванні "військового ПДФО" у 2024 році. За його словами, тепер ці кошти під час вступу до держбюджету автоматично повертаються у військові частини пропорційно до внесеної суми податку.

"Оскільки цю пропорцію можна буде порахувати лише після сплати ПДФО у січні, то новий механізм запрацює з лютого. Тому уряд для закриття "фінансового розриву" в січні виділив із резервного фонду кошти для невідкладних потреб оборони", — зазначив він.

Як повідомлялося раніше, в Україні днями ухвалили закон, яким має бути запроваджено повноцінний електронний облік військовозобов’язаних.