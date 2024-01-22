Кабмин выделил более 600 миллионов гривен на срочные расходы ВСУ: что случилось

Каждая бригада получит от миллиона до 10 миллионов гривен

Кабмин выделил дополнительные 657 миллионов гривен из резервного фонда на срочные нужды боевых бригад украинской армии.

Как информирует пресс-служба Минобороны, отдельно от этой суммы было выделено 10,5 миллиона гривен на нужды Главного управления разведки.

"Минобороны направит эти деньги на закупку техники и вооружения, оптических и тепловизионных приборов, средств связи, производство боеприпасов, ремонт и содержание техники, а также запасных и комплектующих к ней", — говорится в сообщении.

Отмечается, что выделенные средства будут распределены по бригадам в сумме от 1 до 10 миллионов в зависимости от того, принимает ли воинская часть участие в боевых действиях и численности ее личного состава. То есть пехота получит больше, чем летчики.

Сейчас министерство ждет, что каждая воинская часть сформулирует свои потребности, а Генштаб проведет итоговые расчеты. После этого соответствующий запрос будет подан в Минфин, после чего средства будут направлены в МОУ и затем в воинские части.

Замглавы министра обороны Юрий Джигир отметил, что такое выделение обусловлено переменами в администрировании "военного НДФЛ" в 2024 году. По его словам, тепер эти средства при поступлении в госбюджет автоматически возвращается в воинские части пропорционально к внесенной сумме налога.

"Поскольку эту пропорцию можно будет сосчитать только после уплаты НДФЛ в январе, то новый механизм заработает с февраля. Поэтому правительство для закрытия "финансового разрыва" в январе выделило из резервного фонда средства для неотложных нужд обороны", — отметил он.

Как сообщалось ранее, в Украине на днях приняли закон, которым должен быть введен полноценный электронный учет военнообязанных.