Опередили даже партнеров: ВСУ вошли в топ-5 сильнейших армий Европы
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Сила нашей армии есть и благодаря западной поддержке
Вооруженные Силы Украины, которые уже второй год подряд противостоят полномасштабному вторжению России, вошли в пятерку сильнейших армий Европы. В то же время в мировом рейтинге самых мощных армий Global Firepower 2024 года Украина заняла 18 место.
В рейтинге европейских стран ВСУ опережают силы Великобритании, Италии и Франции. Это говорится в European Military Strength.
В прошлом году Украина заняла 15 место в мировом рейтинге, а в 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение, находилась на 22-й позиции из 145 армий мира.
В пределах Европы Украину опережают:
- Великобритания с индексом мощности 0.1443,
- Италия — 0.1863,
- Франция — 0.1878 пунктов.
Согласно распределению мест в Global Firepower, ВСУ имеют лучшие позиции, чем некоторые другие союзники Украины. Авторы рейтинга акцентируют внимание на том, что мощность Сил Обороны нашего государства укрепляется финансовой и материальной благодаря поддержке западных союзников, в том числе США.
Сильнейшей армией мира остаются США, а в Европе — Великобритания.
Ранее "Телеграф" писал, что, оценивая успехи и состояние Сил обороны Украины, следует учитывать, что большая часть территории государства остается не оккупированной. А половина захваченных РФ территорий в 2022 году уже освобождены от оккупации. И Кремль в этом поплатился значительными потерями профессиональных бойцов.