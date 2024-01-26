Росія нападе на Естонію, а США не доможуть: Politico озвучило сценарій та дало пораду Європі

Європа може залишитись з росіянами сам на сам

Європа має готуватись до ймовірної війни з Росією, розраховуючи лише на власні сили, а не на допомогу США. Йдеться зокрема й про створення власного атомного щита.

Таку думку висловив лідер Європейської народної партії Манфред Вебер. Про це пише Politico.

"Ми хочемо допомоги НАТО, але ми також маємо бути достатньо сильними, щоб бути в змозі захистити себе без нього або за часів Трампа. Незалежно від того, хто буде обраний в Америці, Європа має бути в змозі стояти на своєму плані зовнішньої політики та бути може захистити себе самостійно", – вважає Вебер.

У Politico пишуть, що у 2027 президентом у США буде Трамп, війна в Україні продовжиться, а Росія візьме під контроль східну частину Естонії.

Видання зазначає, що Європі потрібно від 5 до 10 років, аби повернути збройний потенціал та відновити промислову базу. А в ЄС лише Франція та Великобританія мають серйозний вплив – вони мають 560 ядерних боєголовок.

Також автори припускають, що Британія очолить війська НАТО в Європі, а США виведуть свої у Тихоокеанський регіон. Зокрема видання пише про сценарій, за яким президентом США став Дональд Трамп, і його країна буде зайнята питанням навколо Тайваню, що дасть простір для маневрів Кремля в Європі.

Європа вже зараз має повертатись до нарощування військового потенціалу та готуватись до ймовірного протистояння. Зараз європейські країни вразливі, адже без США не мають потрібного озброєння, техніки та іншого. ЄС знадобиться 100 мільярдів євро готівкою для збільшення оборонного виробництва. Блок може бути на одному рівні з Росією за 18-24 місяці, коли справа доходить до виробництва зброї.

До посилення потенціалу варто додати ще нарощування ядерної зброї, зазначає видання. Адже це — сильний важіль впливу у питанні безпеки. Так званий атомний щит має покривати значно більше країні й навіть дійти до Польщі.

Сценарій нападу РФ на Естонію

"Рік 2027. Триває третій рік другого президентства Трампа. Україна все ще воює, але західна допомога вичерпалася, а лінії фронту заморожені на місяці. На іншому кінці світу сутички навколо Тайваню між Пекіном і Вашингтоном погіршуються. Саме тоді президент Росії Володимир Путін вирішує завдати удару", — пише видання.

Прогнозується, що ракети вразять естонську авіабазу Емарі. Сотні тисяч військових у Ленінградському військовому окрузі Росії — загартовані роками війни в Україні та оснащені невидимими винищувачами Су-57, танками Т-14 "Армата", безпілотними літальними апаратами, реактивними та мобільними артилерійськими системами, здатними вибухати тисячі снарядів на день завдяки до років воєнної економіки — ввійдуть в східну Естонію та окупують її.

Першими постраждають сили посиленої передової присутності НАТО з 2200 багатонаціональних військовослужбовців, очолювані Сполученим Королівством і підкріплені приблизно 10 000 естонських військових і ще тисячами місцевих волонтерів.

За даними Politico, міжнародні війська будуть там розміщені, щоб поставити на карту життя іноземців і продемонструвати рішучість, але не більше.

Проте США не поспішатимуть з допомогою, адже більшість військ будуть відправлені в Індо-Тихоокеанський регіон. Ба більше, Трамп вже дав сигнал Путіну, що його не дуже турбуватиме акт агресії в Балтії.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія хотіла потрапити у НАТО, але було це у 1994 році. Тоді президент Росії Борис Єльцин закликав президента США Білла Клінтона ухвалити відповідне рішення.