Ракети Taurus для України: у Британії запропонували Шольцу вихід із глухого кута.

У Німеччині інформацію поки що не коментували

Великобританія хоче допомогти вирішити питання з постачанням крилатих ракет Taurus і запропонувала Німеччині альтернативне рішення.

Як повідомляє Handelsblatt з посиланням на свої джерела в дипломатичних колах, Лондон відправив Берліну пропозицію щодо кільцевого обміну.

Тобто, пропонується, що Німеччина передасть Taurus Британії, а та своєю чергою відправить свої ракети Storm Shadow в Україну.

Видання повідомляє, що відповідна пропозиція була передана до офісу канцлера Олафа Шольца кілька тижнів тому, проте невідомо, чи були зроблені які-небудь кроки в цьому напрямі.

При цьому в офісі Шольца інформацію про пропозицію коментувати відмовилися.

Як повідомлялося раніше, Україна просить ракети Taurus уже кілька місяців. Як розповідав військовий оглядач Олександр Коваленко для нашої країни, вони необхідні для того, щоб завдавати ударів по цілях насамперед на території Криму і натякнув на те, що міст через Керченську протоку має бути знищено.

При цьому у Бундестазі планують винести на розгляд документ про передачу цих ракет Україні, а голосування попередньо відбудеться 22 лютого.