Ракеты Taurus для Украины: в Британии предложили Шольцу выход из тупика

В Германии информацию пока не комментировали

Великобритания хочет помочь решить вопрос с поставками крылатых ракет Taurus и предложила Германии альтернативное решение.

Как сообщает Handelsblatt со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах, Лондон отправил Берлину предложение по кольцевому обмену.

То есть предлагается, что Германия передаст Taurus Британии, а та в свою очередь отправит свои ракеты Storm Shadow в Украину.

Издание сообщает, что соответствующее предложение было передано в офис канцлера Олафа Шольца несколько недель назад, однако неизвестно, были ли предприняты какие-либо шаги по этому направлению.

При этом в офисе Шольца информацию о предложении комментировать отказались.

Как сообщалось ранее, Украина просит ракеты Taurus уже несколько месяцев. Как рассказывал военный обозреватель Александр Коваленко для нашей страны они необходимы для того, чтобы наносить удары по целям в первую очередь на территории Крыма и намекнул на то, что мост через Керченский пролив должен быть уничтожен.

При этом в Бундестаге планируют вынести на рассмотрение документ о передаче этих ракет Украине, а голосование, предварительно, состоится 22 февраля.