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Що з обличчям? Кадиров приїжджав у Маріуполь "призначати" сина, без конфузів не обійшлось

Автор
Юлія Крутякова Юлія Крутякова
Дата публікації
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Автор
Адам Кадиров та Рамзан Кадиров (зліва направо) Новина оновлена 22 січня 2024, 19:13
Адам Кадиров та Рамзан Кадиров (зліва направо). Фото росЗМІ

Кадирова довелось екстрено евакуювати

У понеділок, 22 грудня, зруйноване й окуповане росіянами місто Маріуполь, Донецька область, відвідав голова Чечні Рамзан Кадиров. Метою його візиту була підготовка крісла голови адміністрації міста для свого сина.

Призначення має відбутись з подачі гауляйтера Дениса Пушиліна. Про це пише радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

У першій половині дня Кадиров мав провести нараду в міській окупаційній адміністрації по вул. Громової та потім красиво позувати в Філармонії. Там же він і наголосив, що його син має бути тут головним.

Вулиця Громової на мапі

"Така собі алюзія та паралель: Грозний знищено росіянами та відбудовано. Тепер Маріуполь те саме. І тут і там чеченці та Кадиров. Хвора уява хворої на голову людини", — пише Андрющенко.

Проте не обійшлось без стресу для голови Чечні та його охоронців, адже в ЖК "Невський" (це всього метрів до 300 від адміністрації) грали у футбол та, щоб зафільмувати, процес підняли у небо дрон.

"Кадирівскьа охорона з "Каскаду" побачила дрон та обісралась оскільки дрон не їх — швидко евакуювала Кадирова з міста. Обійшлось без Філармонії та презентації молодшого Кадирова "Ахмату"", — додає радник мера Маріуполя.

"Кортеж" Кадирова
Супровід Кадирова чималий

Кадиров вчергове продемонстрував усю "сміливість" своїх найманців.

"При тому, що таємність була така, що в кожному дворі патрулі, ФСБ навколо. Лише вулиці не перекривали та інші заборони не застосовували, аби ніхто не догадавсь. Вийшло навпаки, але кумедно. Саме на часі спитати, русня — хлібало?" — кепкує Андрющенко.

Раніше "Телеграф" писав, що неповнолітній син голови Чечні Рамзана Кадирова Адам отримав чергову нагороду — цього разу це орден "За служіння релігії Іслам" І ступеня. Його вручив муфтій республіки Салах-Хаджі Межиєв у ході науково-практичної конференції.

Теги:
#Росія #Війна #Маріуполь #Рамзан Кадиров